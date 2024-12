LA COSTIERA AMALFITANA IN LUTTO PER GIAMBATTISTA CAVALIERE

Due comunità in lacrime

per la tragica fine di una ragazzo di 15 anni: Praiano, dove era originario e risiedeva con la famiglia, e Amalfi, dove frequentava il Liceo scientifico Marini-Gioia, piangono la scomparsa di Gianbattista Cavaliere.

Nella notte tra domenica e lunedì scorso la sua giovane vita si è spezzata contro il cordolo di mattoncini che delimita l’ingresso della galleria di Conca dei Marini, poco distante dal confine con Furore.

Gianbattista era in compagnia d’un amico: aveva un 125 (vista la tenera età, non poteva portarlo, ma poco importa nell’ora del dolore), il coetaneo un 150. I due s’erano scambiati i mezzi: il 15enne è morto in sella al ciclomotore del compagno, un Honda Sh sequestrato. È l’ennesima tragedia che si registra sulla Statale 163.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...