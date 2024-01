LA GUARDIA DI FINANZA PRELEVA CARTE IN PROVINCIA AL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM E AD AGROPOLI

La Guardia di finanza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria diretti dal ten. col. Claudio Molinari su disposizione della procura della repubblica di Salerno questa mattina si è presentata alla provincia, al comune di Capaccio Paestum specificamente all’ ufficio tecnico e in corso Garibaldi ad Agropoli(foto) presso uno studio legale.

I militari della fiamme gialle sin dalle prime ore di questa mattina hanno fatto irruzione alla sede provincia e al comune a Capaccio Paestum e poi ad Agropoli, l’azione è stata in sintonia allo stesso orario, e hanno prelevato una serie di documenti e carte. Un controllo di routine come tanti altri o un inchiesta ben determinata? Questo ancora non si sa e soltanto il tempo dirà a cosa è servito il blitz di questa mattina ma è notorio che la finanza e le procure sono sempre attenti alle attività degli enti istituzionali.

