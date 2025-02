LA SALERNITANA NON SA SEGNARE

La Salernitana ha subito quattro gol in due partite e soffre anche di mal di gol, soprattutto con gli attaccanti. Cerri non segna dalla partita contro la Reggiana, il 18 gennaio, e il suo compagno di reparto, Raimondo, che inizialmente è finito in panchina contro il Frosinone, è entrato nel tabellino dei marcatori solo il 2 febbraio contro la Cremonese.

Lo scenario

Dopo alcuni minuti giocati contro la Carrarese, Nwankwo Simy è stato escluso dalla lista dei convocati. Wlodarczyk ha avuto lo stesso destino. Poi c’è Daniele Verde, che non segna dalla partita Salernitana-Carrarese, finita 4-1 e giocata il primo dicembre. E’ a secco anche Tongya: non segna dalla sfida casalinga al Pisa.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...