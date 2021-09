Molti cittadini stanno lasciando l’Afghanistan ed il rischio di attentati e dicrisi sanitarie è molto alto. L’Europa corre dei pericoli e cerca soluzioni



La crisi afghana, per molti aspetti, ricorda da vicino quella siriana. Nel 2015 un milione di profughi afghani

fuggirono dai bombardamenti del regime di Assad, rimasto al potere grazie anche al disimpegno degli Stati

Uniti e del presidente Barack Obama che non vollero attaccare quell’area. Ora, dopo la riconquista del potere

da parte dei talebani, i governi europei si preparano ad una nuova ondata di arrivi. Un flusso che, per altro,

già è in atto, se si considera che a Lesbos ed in Greci, il paese di questi ultimi sbarchi era già l’Afghanistan.



Come era già accaduto per la Siria, i primi a partire in questa fase sono stati i civili delle città, cioè i più

ricchi ed istruiti. Poi, si metteranno in viaggio tutte le numerose persone provenienti dagli strati meno forti

della società. Oltre alla crisi umanitaria, che ne conseguirà e che sarà terribile, tutto ciò comporterà svariate

sfide per l’Europa. Innanzitutto, buona parte della società afghana e più conservatrice di quella siriana.

Inoltre, sono da considerare tutti i rischi sanitari legati al coronavirus ed ad altre malattie, per le quali si sta

già provvedendo alle vaccinazioni che erano state osteggiate o rallentate dai talebani. Un altro pericolo è

rappresentato da eventuali attacchi terroristici ed è per questo motivo che stanno avanzando movimenti anti

migrazionisti ed anti musulmani. Nel 2015 l’Isis si affacciava in Europa con gli attentati del 13 Novembre ed

ora, molti esperti anti terrorismo parlano di un rischio di riorganizzazione proprio dell’Isis, che potrebbe

colpire ancora, anche al di fuori del paese. Queste sfide che la crisi afghana pone all’Europa, sono molto

complicate. Il Pakistan e l’Iran, paesi limitrofi all’Afghanistan, sono già al collasso. Una soluzione potrebbe

essere rappresentata dal modello turco, ossia fornire aiuti economici o fare concessioni politiche, affinchè

sostengano da soli l’ondata migratoria. Resta da stabilire quanto questi accordi possano essere credibili e

non contribuiscano a destabilizzare ulteriormente l’area, come è accaduto in Turchia. Guido Honorati Broggi