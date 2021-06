La tragedia della funivia del Mottarone, ha suscitato indignazione in tutta l’opinione pubblica. Lo scontro tra il pubblico ministero Olimpia Bassi ed il gip che ha scarcerato i tre indagati per il disastro, scatena polemiche roventi. Il presidente del tribunale di Verbania ha rimosso proprio il gip ed il pubblico ministero è pronta a far rientrare in carcere gli accusati. I forchettoni che bloccavano i freni della cabina, non avevano ragione di essere lì ed il rimpallo di accuse fra gli arrestati non fa altro che destare sconcerto. Quattordici persone hanno perso la vita nell’incidente e solo il piccolo Eitan di cinque anni, ricoverato, con numerose fratture in tutto il corpo all’ospedale Regina Margherita di Torino, è sopravvissuto: probabilmente deve la vita all’abbraccio stretto del papà che lo ha protetto. Ha perso tutta la sua famiglia, ma vicino a lui vegliano la zia Aja ed i nonni materni. Tutto questo non sarebbe dovuto succedere e sarà soltanto l’inchiesta a stabilire le esatte responsabilità ed altri nomi potrebbero presto essere iscritti nel registro degli indagati.

Azionare quei blocchi e sottoporre a stress la fune di trascinamento, è stato un atto criminale. Ma quello che ripugna è lo scontro tra magistrati per un cosiddetto “stato di garanzia”: fa comodo addossare le colpe agli altri, scaricandosi la coscienza. Ci vorranno anni prima di scoprire la verità, ma deve essere fatta piena luce su questa vicenda, in memoria delle vittime e per il piccolo Eitan, al quale, tra non molto, dovrà essere rivelata la tragica e fatale verità. Guido Honorati Broggi