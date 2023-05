LA TRAGEDIA SULL’AUTOSTRADA A MERCATO SA SEVERINO PERDE LA VITA UNA RAGAZZINA DI 14 ANNI E IL FIDANZATO

Auto esce di strada, una 14enne viene sbalzata fuori dall’abitacolo e perde la vita. Gravi il fidanzato, il fratellino e la madre. Una domenica pomeriggio di sangue sull’autostrada A30, costata cara a una famiglia di San Valentino Torio che stava viaggiando in direzione Nord, quando un incidente dalla dinamica tuttora in corso di accertamento ha spezzato nel fiore degli anni la vita della giovanissima Jemila Boulila.

Altre tre persone sono ricoverate in ospedale con i medici che stanno tentando il tutto per tutto per evitare che il bilancio del sinistro possa aggravarsi. È in ogni caso una tragedia quella che si è consumata all’altezza del chilometro 52,600 dell’A30, dove intorno alle 19 stava transitando la Toyota Yaris con a bordo cinque persone: padre e madre insieme ai figli e al fidanzatino della vittima. All’improvviso, poco prima dell’uscita autostradale di Mercato San Severino, il conducente ha perso il controllo della vettura, finita fuori strada e contro entrambi guardrail, per poi ribaltarsi.

Alcuni dei malcapitati che viaggiavano sull’autovettura sono stati sbalzati fuori. Tra questi la 14enne Jemila, il cui corpicino esanime è stato successivamente rinvenuto nella cunetta a bordo della carreggiata. Per lei, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le conseguenze dell’impatto per la ragazzina, morta praticamente sul colpo.

In prima mattinata Ssi è aggravato il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto, ieri pomeriggio, sull’autostrada A30, nei pressi dello svincolo di Mercato San Severino.

All’alba di oggi, lunedì 15 maggio, intorno alle 4.30, è morto anche un altro minorenne. Si tratta del 16enne, Rosario Langella , nativo di Nocera Inferiore ma residente a Pagani. Era il fidanzato di Jemilia, la 14enne deceduta sul colpo a seguito del fatale sinistro.

In gravissime condizioni la mamma ricoverata in coma in terapia intensiva all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno dove si trova anche l’altro figlio di otto anni che, sottoposto ad intervento chirurgico di urgenza, sta lottando tra la vita e la morte.

A vegliare su di loro, in preda alla disperazione il papà, di origine magrebine, ma residente con tutta la famiglia a San Valentino Torio.

L’impatto è avvenuto all’altezza del chilometro 52.600, in direzione Nord. L’auto sulla quale viaggiavano in cinque è finita fuori strada ed ha urtato entrambi i guardrail per poi ribaltarsi. Due persone sono state sbalzate all’esterno dell’abitacolo.

Sono stati soccorsi dalle ambulanze della Solidarietà di Fisciano e dell’Humanitas. Sul posto sono giunti gli agenti della Polstrada di Caserta Nord per gli accertamenti del caso. Articolo in aggiornamento

