LADRI DI APPARTAMENTI SCATENATI A CAVA DEI TIRRENI E AGROPOLI

Continua l’emergenza furti in provincia di Salerno dove i ladri sono entrati in azione sia a Cava che ad Agropoli. I malviventi hanno preso di mira, in entrambi i casi, abitazioni site in periferia. I residenti chiedono maggiore sicurezza e controlli da parte delle forze dell’ordine.

Ladri scatenati in provincia di Salerno: furti a Cava e ad Agropoli

A Cava de’ Tirreni i ladri sono entrati in azione nella frazione di Castagneto. Qui si sono introdotti in una abitazione sita in via Craven. Dopo aver fatto razzia si sono dati alla fuga. Alcuni vicini avrebbero visto un’Audi nera aggirarsi con fare sospetto tra le frazioni metelliane, poco prima del colpo.

Mentre ad Agropoli i banditi hanno preso di mira un’abitazione, dove già era stato messo a segno un furto, sita in località Madonna del Carmine. I malviventi, approfittando dell’assenza dei proprietari, si sono introdotti nell’appartamento e hanno portato via oggetti di valore. Una volta rincasati, i proprietari hanno fatto l’amara scoperta e sporto denuncia ai carabinieri della locale compagnia che hanno avviato le indagini.