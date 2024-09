LADRI SCATENATI NELLA NOTTE A PONTECAGNANO E MONTECORVINO

Ladri

scatenati durante la notte. Due le attività commerciali prese di mira dai banditi a distanza di poco tempo l’una dall’altra. Furto portato a segno al tabacchi di corso Italia a Pontecagnano. I banditi hanno tagliato la saracinesca portando via merce per svariate migliaia di euro. Sull’episodio indagano i carabinieri della locale stazione diretta dal comandante Dario Santaniello.

L’altro raid

I banditi hanno preso di mira anche il supermercato Qui Discount a Pagliarone di Montecorvino Pugliano senza riuscire a portare a segno il colpo. Forse ad agire è stata la stessa banda in quanto in entrambi gli episodi è stata notata una vettura di colore bianco. Su entrambi i casi sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Battipaglia agli ordini del capitano Samuele Bileti.

