LADRI, TIFOSI VIOLENTI E PARCHEGGIATORI ABUSIVI LA QUESTURA PUNISCE

Irrogati 7 provvedimenti di Daspo Urbano. Nell’ambito dell’attività finalizzata alla prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento, sono stati irrogati 5 Daspo Willy a carico di 5 soggetti che, in pieno centro a Nocera Inferiore, hanno partecipato ad una rissa tra gruppi contrapposti, infliggendosi reciprocamente colpi con sedie, cestino dei rifiuti e bottiglie di vetro ha emesso 40 avvisi orali, il Questore della Provincia di Salerno, nei confronti di altrettanti soggetti che vivono in Comuni della provincia, ritenuti, sulla base di recenti condotte, socialmente pericolosi ed in grado di ripetere i propri comportamenti antigiuridici. Particolarmente elevata è stata inoltre l’attenzione rivolta dal Questore di Salerno a persone dedite alla commissione di furti lontani dal proprio luogo di residenza o domicilio, nei cui confronti, anche in accoglimento di proposte avanzate dai Comandi Carabinieri dei Comuni interessati, sono stati irrogati 27 provvedimenti di Divieto di Ritorno nei confronti di altrettanti soggetti responsabili di furti, rapine, resistenza a Pubblico Ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il Questore di Salerno ha inoltre avanzato al Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione di Salerno, 2 proposte di applicazione della Misura di Prevenzione Personale della Sorveglianza Speciale. Altrettanto elevata è stata l'attenzione della Polizia, volta ad arginare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi nelle principali vie e piazze cittadine e della prostituzione su strada con la conseguente notevole turbativa per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Inoltre, in ambito sportivo, sono scattati 18 Daspo per tifosi accusati di condotte illecite tali da creare potenziale turbativa per l'ordine pubblico in occasione degli incontri "Sarnese – Scafatese" e "Cavese- Monopoli". Nello stesso periodo, sono stati infine adottati 10 provvedimenti di ammonimento.

