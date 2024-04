LAUREANA CILENTO, GIOVANE VA FUORI STRADA CON LA SUA AUTO

Tragedia sfiorata a Laureana Cilento. Un ragazzo di 24 anni è sbandato con l’auto ed è finito all’interno di un uliveto. È accaduto, nel tardo pomeriggio di oggi, lungo la Via del Mare, in località Archi. Il 24enne, che viaggiava in direzione Castellabate, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto, una Peugeot 206, andando a finire in un uliveto.

L’auto, dopo aver imboccato una stradina di accesso ad un terreno privato, ha scavalcato un muretto di pietre, andando ad impattare contro un ulivo, prima di ribaltarsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito il 24enne all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per accertamenti. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli, per eseguire i rilievi, e i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli.

