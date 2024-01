LAUREANA,INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE IN ZONA ARCHI

Frontale , stamane, tra due auto sulla Via del Mare, lungo la strada tra Agropoli e Castellabate , in un tratto ricadente nel Comune di Laureana Cilento. Il bilancio è di due feriti, i conducenti delle due automobili, trasportati in ospedale a Vallo della Lucania. Nel sinistro, sono rimaste coinvolte, una Peugeot 3008, guidata da una donna, e una Mini Cooper, guidata invece da un uomo, entrambi residenti a Castellabate.

I due hanno riportato diversi traumi, ma non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’associazione Givi di Castellabate e della Croce Rossa di Agropoli. Sul posto è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, per estrarre la donna rimasta incastrata nell’auto. Sono intervenuti, per i rilievi della Caso, i carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate. I due mezzi incidentati sono stati rimossi dall’auto soccorso stradale Rega.

admin Sergio Vessicchio

