LENTISCOSA, SOFFOCATA DALLA MOZZARELLA MUORE MARIA GAMBARDELLA MERCALDO
Una vacanza nel cuore del Cilento si è trasformata in tragedia a Lentiscosa, frazione di Camerota. Maria Gabriella Mercaldo, 61 anni, originaria di Benevento, ha perso la vita dopo aver ingerito un boccone di mozzarella che le ha provocato soffocamento mentre era a tavola con i familiari.
L’allarme è scattato immediatamente: i parenti hanno chiamato il 118, ma i sanitari, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze dei presenti.
La donna era legata da tempo a Camerota, dove aveva acquistato una casa per trascorrere le vacanze. La notizia della sua morte improvvisa ha scosso profondamente la comunità locale e i turisti che frequentano la zona.
Un episodio che riporta alla mente un altro dramma simile avvenuto appena una settimana fa a Marcianise, nel Casertano, dove una donna aveva perso la vita per soffocamento durante un pasto.