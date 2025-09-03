3 Settembre 2025

LENTISCOSA, SOFFOCATA DALLA MOZZARELLA MUORE MARIA GAMBARDELLA MERCALDO

admin 3 Settembre 2025

Una vacanza nel cuore del Cilento si è trasformata in tragedia a Lentiscosa, frazione di Camerota. Maria Gabriella Mercaldo, 61 anni, originaria di Benevento, ha perso la vita dopo aver ingerito un boccone di mozzarella che le ha provocato soffocamento mentre era a tavola con i familiari.

L’allarme è scattato immediatamente: i parenti hanno chiamato il 118, ma i sanitari, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze dei presenti.

La donna era legata da tempo a Camerota, dove aveva acquistato una casa per trascorrere le vacanze. La notizia della sua morte improvvisa ha scosso profondamente la comunità locale e i turisti che frequentano la zona.

Un episodio che riporta alla mente un altro dramma simile avvenuto appena una settimana fa a Marcianise, nel Casertano, dove una donna aveva perso la vita per soffocamento durante un pasto.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

PONTECAGNANO, IL VIGILE ANTONIO MASILOTTI SI E’ UCCISO CON LA PISTOLA D’ORDINANZA

admin 2 Settembre 2025

AGROPOLI,RUBANO UN GOMMONE AL PORTO LA GUARDIA COSTIERA BLOCCA I LADRI

admin 29 Agosto 2025

BATTIPAGLIA, SORPRESI CON LA DROGA E ARRESTATI

admin 26 Agosto 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

img_5205

AEROPORTO DI SALERNO STABILITO IL PRIMO RECORD

admin 3 Settembre 2025
img_5203-1

ECCELLENZA ARRIVA UN ATTACCANTE PER LA BATTIPAGLIESE

admin 3 Settembre 2025
CRONACA

LENTISCOSA, SOFFOCATA DALLA MOZZARELLA MUORE MARIA GAMBARDELLA MERCALDO

admin 3 Settembre 2025
CRONACA

PONTECAGNANO, IL VIGILE ANTONIO MASILOTTI SI E’ UCCISO CON LA PISTOLA D’ORDINANZA

admin 2 Settembre 2025
img_5142-1

SALERNITANA COLPACCIO A COSENZA

admin 31 Agosto 2025