LITORANEA BIMBO DI 15 MESI ATTACCATO E UCCISO DA DUE PITBULL

EBOLI. Tragedia ad Eboli, dove un bimbo di 15 mesi è stato attaccato ed ucciso da due pitbull. Il fatto è accaduto in località Campolongo, sulla litoranea. Il piccolo è stato sbranato dai due cani, mentre era in giardino. A rimanere ferita lievemente anche la madre, che ha provato a salvare il figlio. Secondo le prime ricostruzioni, i cani sono di proprietà della zia. Sul posto l’intervento dei sanitari del 118, ma per il bimbo non c’è stato nulla da fare. Ad indagare sono i carabinieri della locale Compagnia, agl’ordini del cap. Greta Gentili.

