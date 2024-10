LITORANEA, SCONTRO A LIDO LAGO DUE FERITI

Scontro frontale tra due auto in località Lido Lago, all’altezza del caseificio Doria, questa sera intorno alle 19. Per causa da accertare, due vetture, una Ford Ecosport ed una Fiat 500, sono entrate in collisione: due i feriti, di cui un giovane soccorso dalla Croce Verde e un anziano condotto dai sanitari del Vopi – intervenuti con un’ambulanza ed un’auto medica – in codice rosso in ospedale per le cure del caso. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica e le cause del sinistro.

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Battipaglia, in località Lido Lago: due auto si sono scontrate frontalmente, ci sono tre feriti. Uno di questi, un uomo di 70 anni, è ricoverato in prognosi riservata in ospedale: le sue condizioni sono gravi. Lo schianto è avvenuto nei pressi di un noto caseificio della zona: per cause ancora da chiarire, le due vetture (una Ford Ecosport e una Fiat 500) si sono scontrate frontalmente.

Il ricovero

Sul posto sono intervenuti i volontari del 118 del Vopi di Pontecagnano e della Croce Verde di Battipaglia: nella Ford due settantenni, fratello e sorella, che sono rimasti feriti in maniera più seria. Entrambi sono stati condotti al “Santa Maria della Speranza“: l’uomo, adesso, è ricoverato in prognosi riservata. Anche per il conducente della 500, un giovane, è stato disposto il trasporto in ospedale ma le sue condizioni di salute sono rassicuranti.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...