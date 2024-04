MAIORI, AUTO SBANDA E SI CAPOVOLGE FINENDO SULLE VETTURE FERME

A Maiori in Costiera amalfitana si è verificato un incidente davvero spaventoso nella notte. Poco dopo le 2.00, tra la SS 163 e Via Nuova Chiunzi un’auto, proveniente dalla direzione Amalfi, si è schiantata, dopo aver perso il controllo, contro un’altra auto che era in sosta e la vettura si ribalta.

Entrambe le auto hanno subito danni. Fortunatamente, non sembrano esserci gravi feriti, ma è comunque preoccupante pensare a quanto potrebbe essere stato pericoloso. È sempre importante attendere i risultati dell’indagine dei Carabinieri per capire meglio cosa sia successo e stabilire eventuali responsabilità.

I FATTI

Il conducente ha perso il controllo della macchina e ha colpito una Lancia Ypsilon parcheggiata in località Madonna delle Grazie. Questo ha causato una reazione a catena che ha coinvolto anche un’altra auto parcheggiata, una Fiat Stilo, e una bacheca comunale degli annunci che si è sganciata.

Sul posto i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Amalfi che hanno trovato i due giovani a bordo dell’auto incidentata mentre cercavano di allontanarsi dalla zona del sinistro. I ragazzi si sono scusati e hanno promesso di avviare le pratiche per risarcire i proprietari delle auto danneggiate.

