MAIORI E MINORI UNITI CONTRO I LAVORI NELLA GALERIA OLTRE MILLE PRESENTI/FOTO-VIDEO

Un sit in di protesta contro la galleria Minori –Maiori . Un flash mob contro il progetto in itinere della galleria Minori-Maiori. L’occasione è la chiusura, ordinata dall’ANAS, del traffico veicolare e pedonale dalle 23 alle 3, del tratto di strada tra le due cittadine per effettuare le preventive indagini geo-diagnostiche.

L’evento, promosso inizialmente via web dal ceramista Marco Fusco ha incontrato il favore di numerosi cittadini, in tanti erano presenti oltre mille in maniera del tutto pacifica, senza violare nessuna norma d’ordine pubblico, attraverso una passeggiata collettiva partita dal km. 34,000 della statale, ovvero dov’era situata la fontana dei leoni, fino a raggiungere la località “Torricella” per poi tornare indietro a presidio della strada.

Gli organizzatori hanno preannunciano inoltre la costituzione di un comitato che avrà anche il compito di predisporre una serie di eventi per continuare a manifestare il proprio dissenso.

