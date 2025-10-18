18 Ottobre 2025

MALORE DAVANTI ALL’UFFICIO: 65ENNE CADE E BATTE LA TESTA, TRASFERITO IN ELICOTTERO IN OSPEDALE

admin 18 Ottobre 2025

Atena Lucana (SA) – Drammatici momenti questa mattina davanti a un ufficio del centro cittadino, dove un uomo di 65 anni è improvvisamente crollato a terra dopo aver accusato un malore. A lanciare l’allarme è stato un vicino di casa, che ha immediatamente contattato i soccorsi e i carabinieri. Il 65enne è stato prontamente raggiunto dal personale del 118, che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Qui, dopo le prime cure in Pronto soccorso, è stato trasferito nel reparto di Rianimazione. Tuttavia, a causa delle gravi condizioni cliniche, è stato deciso il trasferimento in elicottero presso l’ospedale di Vallo della Lucania.

 

L’uomo avrebbe riportato un serio trauma alla testa, conseguenza della caduta sull’asfalto. In un primo momento si era ipotizzata anche una possibile aggressione, ma questa pista è stata esclusa dopo i primi accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

 

Le condizioni del 65enne restano critiche, mentre familiari e conoscenti attendono con apprensione aggiornamenti dal personale medico.

