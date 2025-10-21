21 Ottobre 2025

MALTEMPO IN ARRIVO NEL SALERNITANO

21 Ottobre 2025

Un nuovo peggioramento del tempo è atteso all’inizio della prossima settimana su Salerno e provincia, a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica. Lo conferma il meteorologo Carlo Migliore di 3BMeteo, intervistato da SalernoToday.

Da martedì mattina il cielo inizierà a coprirsi, lasciando spazio nel pomeriggio a rovesci anche temporaleschi, che potranno continuare in modo intermittente fino a sera. Mercoledì il tempo sarà variabile, con schiarite alternate a possibili fenomeni piovaschi, ma nulla di particolarmente intenso. Giovedì e venerdì il cielo resterà nuvoloso a tratti, ma senza piogge significative. Il weekend, secondo le prime previsioni, potrebbe riservare condizioni più stabili e asciutte.

Le temperature resteranno pressoché stabili nei primi giorni della settimana, per poi registrare un leggero aumento. Le massime si manterranno attorno ai 21-22°C. I venti saranno in rinforzo, in particolare quelli di Libeccio, con mari mossi o molto mossi.

 

