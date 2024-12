MALTEMPO IN TUTTA LA PROVINCIA DANNI INGENTI E LA PROTEZIONE CIVILE ALLERTA ANCORA

Le intense raffiche di vento e le condizioni di maltempo hanno provocato seri disagi nella frazione di Ponte Barizzo, nel comune di Capaccio Paestum.

I Vigili del Fuoco di Agropoli sono stati impegnati in diversi interventi di messa in sicurezza e rimozione di ostacoli pericolosi, tra cui alberi e pali della rete TIM, che sono crollati sulla sede stradale a causa delle forti raffiche. Gli episodi hanno creato problemi alla viabilità, costringendo le squadre operative a intervenire tempestivamente per ripristinare le condizioni di sicurezza.

Disagi alla circolazione e rischio per i residenti

La caduta dei pali e degli alberi non ha solo ostacolato il traffico veicolare ma ha anche posto rischi per la sicurezza dei cittadini. La Protezione Civile e le autorità locali raccomandano massima prudenza agli automobilisti e ai residenti nella zona, invitando a limitare gli spostamenti non strettamente necessari.

Situazione critica per il maltempo

Il maltempo che sta interessando la regione Campania nelle ultime ore sta causando criticità diffuse, con fenomeni di dissesto e danni infrastrutturali in diverse aree. Si ricorda l’importanza di seguire gli aggiornamenti meteorologici e di attenersi alle disposizioni delle autorità competenti.

