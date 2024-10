MALTEMPO, LA PROVINCIA DI SALERNO SOTTO ASSEDIO

Il maltempo sta mettendo in ginocchio il nostro territorio e, in particolare, la Costiera: una delle situazioni più critiche stamattina è stata registrata a Tordigliano, a pochi km di Positano.

Fine settimana nella morsa del maltempo: una violenta bomba d’acqua accompagnata da fulmini e tuoni si è abbattuta fin dalle prime ore di questa mattina, venerdì 18 ottobre, sulla provincia di Salerno provocando già i primi danni e disagi.

Maltempo, disagi nella provincia di Salerno

Fine settimana nella morsa del maltempo su tutta la Regione Campania. Nella mattinata odierna, venerdì 18 ottobre, un violento temporale accompagnato da fulmini e tuoni si è abbattuto sul territorio salernitano provocando già i primi danni e disagi. Problemi anche con la rete elettrica: black out in alcuni quartieri di Salerno. Disagi anche per il traffico veicolare con allagamenti in diverse zone della provincia. E’ diventata impraticabile la Provinciale 1 che collega Ravello a Tramonti, a causa delle piogge incessanti delle ultime ore: il manto stradale è stato invaso da una colata di pomice e fango.

Strada impraticabile, dunque, tra fango e detriti. E sulla Statale Amalfitana, visibilità ridotta e asfalto scivoloso: si raccomanda massima prudenza.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...