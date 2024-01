MALTEMPO NEL CILENTO, ALLAGAMENTI A SAPRI, NEVE NEL VALLO DI DIANO PROBLEMI A CAGGIANO FRANA A BUCCINO

Le foto in basso si riferiscono al comune di Caggiano dove la situazione è allarmante per la copiosa nevicata caduta nel Vallo di Diano quasi completamente imbiancato.

FRANA A BUCCINO

Il maltempo che si sta abbattendo sul nostro territorio da ieri sera sta provocando i primi danni. Nel comune di Buccino la Strada Provinciale 37b è stata chiusa al traffico a causa di una frana che ha determinato il crollo di una carreggiata.Il crollo del manto stradale è avvenuto sul Ponte San Cono che attraversa il fiume Bianco. Notevoli i disagi per la popolazione che non potrà transitare lungo quella via. Ricordiamo che la S.P. 37b collega la stazione ferroviaria-zona industriale con la zona di San Cono.

