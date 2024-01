MALTEMPO, PROVINCIA DI SALERNO IN GINOCCHIO

A Villammare è sprofondato il Lungomare

Danni ingenti si registrano però a Villammare dove si sono verificati problemi sul Lungomare che è sprofondato in più punti. In particolare ha ceduto un tratto di muro che separa la spiaggia dalla strada e una porzione di marciapiede è sprofondata. Non si registrano però problemi alle persone.

Ore difficili anche a Scafati per i numerosi allagamenti

Non meglio è andata a Scafati sul fronte degli allagamenti. Le zone più colpite sono state piazza Garibaldi, via Nuova San Marzano, via Lo Porto e via Longole. Sono stati transennati e presidiati fino a sera i punti critici, ripristinato la pubblica illuminazione dove era saltata, messo in sicurezza alcuni punti stradali dissestati.