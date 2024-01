MALTEMPO,SAPRI ALLAGATA

Una vera e propria bomba d’acqua si è riversata questa mattina a Sapri. Nella capitale del golfo di Policastro l’allerta meteo aveva già indicato alle autoirità cittadine di chiudere le scuole e questo è sta molto importante per quello verificatosi. La cittadina rivierasca si presenta ancora inzuppata di acqua e i vigili del fuoco stanno facendo molto interventi per cercare di ripreistinare la normalità ma bisogna aspettare a quando spiove. Non si registrano problemi sulla linea ferroviaria mentre sono bloccati gli accessi di ingresso sulle strade. articolo in aggiornamento

