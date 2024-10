MARINA DI CAMEROTA, INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL CICLOPE

Ennesimo incidente stradale, in questo giovedì pomeriggio: lungo la strada del Mingardo a Marina di Camerota, all’altezza dell’ex discoteca ‘Il Ciclope’, un’auto è improvvisamente sbandata, finendo fuori strada.

I soccorsi

Alla guida, una giovane di 29 anni che ha perso improvvisamente il controllo del volante. La malcapitata è stata trasferita in ospedale per gli accertamenti del caso. Indagano, dunque, i carabinieri, per ricostruire le cause del sinistro.

