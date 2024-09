MERCATO SAN SEVERINO, MOLOTOV CONTRO L’IMPRESA CILENTANA COGEA

Vetri rotti e bottiglie molotov nei mezzi

. È stato questo il risveglio, a dir poco brusco, per il titolare e i lavoratori dell’impresa che sta eseguendo i lavori di messa in sicurezza contro il rischio idrogeologico a Spiano, frazione di Mercato San Severino. Un episodio ritenuto di chiara matrice intimidatoria, su cui sono tuttora in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine, ma che di certo ha gettato un’ombra inquietante sul cantiere partito questa estate. Ad aggiudicarsi l’importante appalto, da due milioni e mezzo di euro, è stata la Cogea Impresit con sede nel Cilento che da tre decenni opera in tutta Italia, e ancora adesso sull’intero territorio regionale della Campania. Proprio in questi giorni, ironia della sorte, venivano spente le fatidiche 30 candeline. Ma i festeggiamenti per lo speciale “compleanno” sono durati molto poco.

Ieri mattina, a un mese e mezzo dall’inizio dei lavori a Spiano, la scoperta che ha lasciato tutti sotto choc, mentre gli operai si accingevano a mettersi all’opera. Alcuni degli automezzi in uso all’impresa, infatti, erano stati presi d’assalto da ignoti, con i vetri sfondati, probabilmente nella notte tra martedì e ieri, lontano da occhi indiscreti. Ma non era finita: è bastato un rapido sguardo dentro i macchinari per accorgersi della presenza, in bella mostra sui sedili o comunque all’interno, di bottiglie piene di un liquido poi rivelatosi benzina.

Dell’accaduto sono stati informati i vertici della Cogea, a cominciare dal proprietario Nicola Aulisio. Quest’ultimo, oltre a essere il legale rappresentante dell’impresa, è vicepresidente dell’Ance Campania. Fonte La città

