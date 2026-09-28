MERCATOSANSEVERINO, SOFFOCA LA MADRE NEL SONNO

I Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno nei riguardi di un 53enne del luogo indagato per “omicidio aggravato”. Secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, nella nottata trascorsa, a Pellezzano, per pregressi dissidi familiari, l’indagato avrebbe strangolato la madre 85enne mentre riposava all’interno dell’abitazione in cui i due convivevano, per poi allontanarsi dal luogo dell’evento. Successivamente, l’uomo avrebbe contattato telefonicamente il numero di emergenza 112, riferendo quanto commesso, per poi essere immediatamente rintracciato e identificato dai Carabinieri mentre questo, a piedi, vagava per le vie cittadine. Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettibile di impugnazione e le accuse cosi formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento”.

A commentare il tragico episodio è stato il primo cittadino del comune della valle dell’Irno, Francesco Morra: “La nostra comunità è stata sconvolta da una tragedia immane che ci lascia attoniti e profondamente addolorati. La morte di una madre in circostanze così drammatiche rappresenta una ferita dolorosissima non solo per la famiglia coinvolta, ma per l’intera città di Pellezzano. A nome dell’Amministrazione comunale e di tutti i cittadini, desidero esprimere il più sincero e sentito cordoglio ai familiari e a quanti sono colpiti da questo terribile lutto. Come amministrazione comunale abbiamo immediatamente attivato i servizi sociali del Comune, per garantire il necessario supporto alle persone coinvolte e affrontare le conseguenze di questo dramma che ha colpito l’intera comunità. Invito tutti a stringersi nel silenzio e nel rispetto del dolore. Oggi Pellezzano è una comunità ferita, unita nel dolore e nella vicinanza umana”.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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