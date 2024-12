MAFIA A SALERNO IL RAPPORTO DEL DDA

n Campania, il numero di segnalazioni per operazioni sospette, le sos, inviate da “soggetti obbligati” rappresenta l’11,77% del totale nazionale nel 2022 e il 10,6% nel 2023. Numeri che fanno attestare la regione come terza in Italia per numero di segnalazioni dietro a Lombardia e a Lazio. In provincia di Salerno, si è passati dalle 2.518 sos del 2022 alle 2.234 del 2023. Dato che porta quella salernitana al terzo posto delle province campane nel 2023 per numero di sos.

La situazione

Prima, ci sono Napoli (10.403) e Caserta (2.294). E’ quanto emerge nel corso della presentazione del calendario 2025 della Dia-Direzione investigativa antimafia di Salerno. “Quello salernitano, dal punto di vista economico-finanziario, è un territorio che trova nell’Agro nocerino sarnese e nella piana del Sele i due volani principali”, constata il capo sezione Dia Salerno, il tenente colonnello Fabio Gargiulo, aggiungendo che “i dati che analizziamo delle operazioni sospette ci confermano questo trend, cioè che quelle sono le due aree di maggiore interesse da questo punto di vista, seguite dal capoluogo”. “Questo è dovuto anche al fatto che sono le due aree a maggiore vocazione industriale-commerciale e, quindi, maggiormente appetibili per le organizzazioni”, aggiunge. Quanto al contesto della criminalità organizzata, Gargiulo osserva che “la provincia di Salerno è una provincia che mantiene costante, sotto l’aspetto della commissione dei reati in tema mafia, il proprio trend”. Il tema scelto per il calendario 2025 è “follow the money”, che “significa – sottolinea Gargiulo – sia reprimere, laddove si scoprano delle attività di riciclaggio e di reimpiego di denaro, sia prevenire, e la Dia è impegnata con la Prefettura in un’attività quotidiana di contrasto preventivo alle infiltrazioni, attraverso l’analisi delle società, dei soci, degli amministratori, che trova il suo punto finale nei gruppi ispettivi antimafia presso la Prefettura, in cui la Dia è, come dice il ministro dell’Interno, punto di snodo.

