A metà del mese di giugno, e più precisamente lunedì 14, la titolare di un bar in via Messina a

Milano ha subito una vera e propria stangata che ammonta a €130 mila. La maxi multa è stata il

risultato del controllo degli agenti della polizia amministrativa, i quali hanno trovato all’interno del

locale della 51enne di origini cinesi apparecchi per il poker online.



I giocatori colti in flagrante



Quando la polizia ha fatto irruzione nel bar ha trovato due uomini intenti a giocare alle macchinette

per il poker. Uno di loro ha ammesso, durante l’interrogatorio con gli agenti, di aver dato €30 alla

titolare per poter giocare. È bastata questa confessione per far scattare la prima sanzione

amministrativa, pari a €40 mila (cioè €10 mila per ciascun apparecchio).

La cifra, già sostanziosa, si è poi più che triplicata perché quella non era la prima volta in cui la

polizia faceva visita, o meglio, irruzione in quel locale. Di recente, infatti, altre 6 macchinette erano

state sequestrate, confiscate e destinate alla distruzione – e la multa relativa a questo

provvedimento ammontava a €90 mila.

Non è stato di alcun aiuto alla titolare del bar far notare che i provider a cui si affidava per fornire i

vari giochi di poker erano tutti sicuri e affidabili. La stangata è arrivata comunque.



L’importanza della legalità delle piattaforme di poker



Il poker è un passatempo più che popolare: è sempre stato amatissimo e ha fatto nascere tante

amicizie, ma con la diffusione dei siti di intrattenimento online, il numero degli appassionati è

davvero schizzato alle stelle. Giocare online significa giocare comodamente dal divano di casa,

significa poter scegliere il provider che offre i migliori bonus e i migliori programmi fedeltà, e

significa poter sfidare avversari di qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Possono

avvicinarsi al mondo del poker online, infatti, anche i principianti, poiché i migliori siti web dedicati

ai giochi del tavolo verde hanno sempre un blog e anche una sezione dedicata alle strategie. Qui è

possibile imparare il valore delle mani e i punti del poker, ma anche scoprire nuovi trucchi per

calcolare le probabilità di vittoria.

Queste piattaforme, oltre a offrire promozioni, news sul poker e diverse varianti del gioco (dal

Texas Hold’em all’Omaha, per esempio), devono avere un altro fondamentale requisito per attirare

sempre nuovi fan: devono essere sicure e autorizzate dall’Amministrazione Autonoma dei

Monopoli di Stato.



Il caso del bar di via Messina



Le macchinette per il poker non sono legali nei locali pubblici in Italia: i bar non possono ospitarle.

La 51enne cinese titolare del bar fra il Monumentale e Chinatown aveva provato a trovare un

escamotage: aveva, infatti, ricavato una stanza nascosta all’interno del locale dove faceva

segretamente giocare i clienti alle macchinette per il poker.

Giocare a carte nei bar non è reato, ma lo diventa, come nel caso del poker e nello specifico nel

caso del bar milanese, quando il gioco implica una scommessa di denaro. I soldi, infatti,

trasformano una partita a carte nella partecipazione a giochi d’azzardo. Ed esiste una normativa

ad hoc che vieta il gioco d’azzardo nei locali, nei luoghi pubblici (o aperti al pubblico) e nei circoli

privati, a meno che lo Stato dia l’autorizzazione. La legge punisce anche i giocatori colti in

flagrante in uno dei posti appena citati: si rischia, oltre alla multa, anche l’arresto. Inoltre, il denaro

esposto nel gioco viene sempre confiscato.Le ragioni dietro l’illegalità del gioco d’azzardo in Italia sono legate al rischio patologico di ludopatia.

È lo Stato a dover autorizzare il gioco, come nel caso dei siti online che ricevono il via libera dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. E per essere precisi, il gioco è definito d’azzardo quando è a fini di lucro e, di conseguenza, rischioso. Nel caso della maggior parte delle tipologie

dei giochi d’azzardo, infatti, la fortuna ha la meglio sull’abilità – e rientra in questo gruppo anche il

poker, poiché benché l’esito delle mani possa essere influenzato da strategie, è la sorte a decidere

chi vincerà.

Le sale e gli ambienti autorizzati alla pratica del gioco, tuttavia, esistono: espongono una tabella

vidimata dalle autorità e approvata dal questore. Non era il caso, però, del bar di via Messina.