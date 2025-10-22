MINACCIA DI MORTE L’EX FIDANZATA: BRACCIALETTO ELETTRONICO PER UN 34ENNE ORIGINARIO DI BATTIPAGLIA

Non potrà avvicinarsi all’ex fidanzata, né comunicare con lei o frequentare i suoi luoghi abituali: questa la misura cautelare imposta a un 34enne originario di Battipaglia, attualmente residente a Misano Adriatico, indagato dalla Procura di Rimini per minacce e atti persecutori. La misura, disposta dal giudice per le indagini preliminari Raffaele Deflorio su richiesta del sostituto procuratore Luca Bertuzzi, è stata eseguita ieri sera dai carabinieri. L’uomo dovrà rispettare il divieto di avvicinamento entro un raggio di 800 metri dalla vittima ed è stato sottoposto all’uso del braccialetto elettronico. Difeso dall’avvocato Mario Opramolla del foro di Salerno, il 34enne è finito nel mirino della giustizia dopo la denuncia sporta dalla giovane all’inizio di ottobre, in seguito alla fine burrascosa della loro relazione. I due si erano conosciuti a gennaio 2025 tramite TikTok, ma già nei primi mesi del rapporto erano emerse gravi criticità: l’uomo si era mostrato geloso in modo ossessivo, con comportamenti aggressivi e offensivi, anche verso la madre della ragazza. Aveva inoltre millantato legami con la criminalità organizzata e fornito false informazioni sulla propria occupazione e sul reddito. Dopo una nuova aggressione avvenuta ad ottobre, la donna si è rivolta ai carabinieri, facendo scattare l’indagine che ha portato all’attuale provvedimento restrittivo.

