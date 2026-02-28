MINACCIA ED ESTORCE DENARO AD UN PENSIONATO, ARRESTATO 57ENNE SALERNITANO

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Cagliari San Bartolomeo, nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato e salvo ulteriori approfondimenti, stante la fase attuale delle indagini preliminari, hanno arrestato in flagranza di reato, un disoccupato 57enne originario della provincia di Salerno, residente a Sestu ma di fatto senza fissa dimora, colto dai militari durante un tentativo di estorsione ai danni di un pensionato cagliaritano.

La vicenda trae origine da una complessa e dolorosa situazione di soggezione in cui sarebbe caduta la vittima, un cagliaritano di oltre 70 anni. E secondo quanto ricostruito dai militari, attraverso la denuncia formalizzata alcuni giorni fa, l’anziano sarebbe stato costretto per diversi anni a versare somme di denaro al 57enne, conosciuto inizialmente nei pressi di un supermercato cittadino dove era solito chiedere l’elemosina.

Le elargizioni sarebbero iniziate con piccole somme di natura volontaria e divenute nel tempo una vera e propria imposizione ed avrebbero raggiunto cifre considerevoli, quantificabili in svariate migliaia di euro. Nel ricostruire la sua sventura, la vittima ha infatti raccontato come, oltre alle somme consegnate in contanti, una cifra di ben oltre 20.000 euro sarebbe stata versata tramite bonifici bancari effettuati sin dal 2024.

Negli ultimi tempi il pensionato avrebbe tentato di opporsi alle crescenti richieste e, per tutta risposta, l’indagato avrebbe reagito con durezza, avanzando gravi minacce nei suoi confronti e dei suoi amici più stretti, inducendo l’uomo, ormai rassegnato, a proseguire nei pagamenti che avrebbero raggiunto una cadenza quasi quotidiana. Fortunatamente l’uomo ha trovato il coraggio di aprirsi proprio con i suoi amici, il cui supporto in questa vicenda è stato decisivo: invece di limitarsi ad ascoltarlo lo hanno incoraggiato a rompere il muro del silenzio e a rivolgersi al personale dell’Arma e questo, compresa la gravità della vicenda e raccolte le necessarie informazioni, ha organizzato un mirato servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione dell’anziano, proprio dove era previsto che l’uomo si recasse per raccogliere i frutti dell’ennesima estorsione.

Puntuale come sempre il 57enne si è presentato sul luogo dell’appuntamento e, dopo aver suonato il campanello, si è introdotto nell’androne del palazzo. Ma qui, è scattato immediatamente l’intervento dei Carabinieri: l’uomo, prima ancora che avesse modo di parlare con la vittima, è stato bloccato e condotto in caserma dove, una volta ricostruita la vicenda e terminate delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e in attesa dell’udienza di convalida.

L’operazione si inserisce nel quadro delle costanti attività di tutela della cittadinanza e di contrasto ai reati predatori svolte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, costantemente svolto sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria, riaffermando l’importanza del rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni per far emergere situazioni di odiosa sopraffazione e garantire la sicurezza delle persone più vulnerabili.

