14 Novembre 2025

MINORI, SVALIGIANO UN NEGOZIO FORZANDO LA FINESTRA: ARRESTATA UNA COPPIA

admin 14 Novembre 2025

I Carabinieri della compagnia di Amalfi hanno messo fine a un furto avvenuto lo scorso giugno a Minori, arrestando D.G. e S.D., rispettivamente un uomo e una donna. Entrambi sono ora sottoposti a misure cautelari: domiciliari per lui e obbligo di dimora per lei, su disposizione del Gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due, nella notte, avrebbero forzato la finestra di un’attività commerciale e svuotato la cassa del negozio, portando via il denaro. L’operazione dei Carabinieri ha permesso di raccogliere prove sufficienti per l’accusa di furto aggravato.

 

 

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

SCONTRO TRA DUE AUTO SULLA SS18 A FUTANI: FERITE MAMMA E FIGLIA

admin 14 Novembre 2025

PROCESSO SHAMAR PER SVERSAMENTI DI IDROCARBURI NEL VALLO DI DIANO: NUOVO RINVIO DELLA SENTENZA

admin 14 Novembre 2025

SCIOPERO STUDENTESCO: SALERNO SCENDE IN PIAZZA PER LA SCUOLA PUBBLICA

admin 14 Novembre 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

ambulanza_Carabinieri

SCONTRO TRA DUE AUTO SULLA SS18 A FUTANI: FERITE MAMMA E FIGLIA

admin 14 Novembre 2025
cagnanzzo-fabio-flash-mob

OMICIDIO VASSALLO, FLASH-MOB A SALERNO PER FABIO CAGNAZZO: AMICI E COLLEGHI CHIEDONO VERITÀ E GIUSTIZIA

admin 14 Novembre 2025
inquinamento-idrocarburi-615x410

PROCESSO SHAMAR PER SVERSAMENTI DI IDROCARBURI NEL VALLO DI DIANO: NUOVO RINVIO DELLA SENTENZA

admin 14 Novembre 2025
carabinieri amalfi costiera amalfitana

MINORI, SVALIGIANO UN NEGOZIO FORZANDO LA FINESTRA: ARRESTATA UNA COPPIA

admin 14 Novembre 2025
studenti-sciopero-corso-1

SCIOPERO STUDENTESCO: SALERNO SCENDE IN PIAZZA PER LA SCUOLA PUBBLICA

admin 14 Novembre 2025