MINORI, SVALIGIANO UN NEGOZIO FORZANDO LA FINESTRA: ARRESTATA UNA COPPIA
I Carabinieri della compagnia di Amalfi hanno messo fine a un furto avvenuto lo scorso giugno a Minori, arrestando D.G. e S.D., rispettivamente un uomo e una donna. Entrambi sono ora sottoposti a misure cautelari: domiciliari per lui e obbligo di dimora per lei, su disposizione del Gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due, nella notte, avrebbero forzato la finestra di un’attività commerciale e svuotato la cassa del negozio, portando via il denaro. L’operazione dei Carabinieri ha permesso di raccogliere prove sufficienti per l’accusa di furto aggravato.