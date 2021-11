Antonietta Delli Santi è morta ieri a Napoli ma è una morte particolare perchè la donna di cui si era parlato tantissimo era guarita dal covid. Ma ricostruiamo la vicenda.

IN ESTATE IL CONTATTO CON IL COVID MENTRE ERA INCINTA

La giovane di Montano Antilia ma domiciliata ad Ascea risultò positiva al Coronavirus alla 24esima settimana di gravidanza, e venne trasferita, intubata ed in gravi condizioni, dall’ospedale di Vallo della Lucania al nosocomio partenopeo. Antonietta non si era ancora sottoposta alla vaccinazione. A Napoli, durante il ricovero, fu costretta a partorire prematuramente la figlia, morta pochi giorni dopo la nascita a settembre.

A fine ottobre scorso, dopo due mesi, la guarigione dal Covid, comunicata dal sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli. Sembrava un segnale positivo. Invece, nella giornata di ieri il suo decesso che sconvolge la comunità del piccolo centro cilentano ma anche tutto il nostro territorio che sperava in un epilogo diverso.

I MOTIVI DELLA MORTE

Antonietta era guarita dal covid a fine ottobre, sono passati tanti giorni come mai è deceduta? Per quale motivo è rimasta in ospedale a Napoli. Tutto questo ancora non sembra molto chiaro ma di certo bisogna quanto meno dirlo pubblicamente. Sta di fatto che la notizia è sconvolgente in primis per la morte di una giovane madre e moglie, poi perchè era molto giovane e poi perchè non chiarire pubblicamente il tutto per rendere l’opinione pubblica informata sugli effetti del covid. Almeno questo dopo questa ennesima batosta per il Cilento.

IL MESSAGGIO STRUGGENTE DI UN’AMICA SUI SOCIAL

Numerosi i messaggi di cordoglio che in queste ore si stanno susseguendo sui social. Un’amica le dedica un ricordo da brividi: “Amore mio non riesco a credere che tu ora sia con gli angeli. Ricordo quando ci siamo conosciute, siamo diventate una cosa sola, abbiamo gioito e pianto insieme, abbiamo sognato. Hai sempre saputo come strapparmi un sorriso, eri unica. In tutti questi mesi ho sperato ogni mattina di svegliarmi e di trovare un tuo messaggio con scritto ‘amore sono qui, sto bene. Ci vediamo a casa’. In questi ultimi giorni ero strana, sentivo che qualcosa doveva accadere… Ora che non ci sei più, tutto è diverso ma niente potrà cambiare l’affetto che ci legava e la nostra amicizia resterà sempre viva così come vivo resterà il desiderio di poterti riabbracciare ancora”. Antonietta lascia il marito e un bambino di due anni.