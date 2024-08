MONTECORICE, A BAIA ARENA UOMO RISCHIA DI ANNEGARE LO SALVA LA FIGLIA

Ssulla spiaggia di Baia Arena, a Case del Conte di Montecorice, dove un turista è stato tratto in salvo dalla figlia e dal bagnino del lido “La Baia del Sole”, Roberto Longhi. I fatti si sono verificati in mattinata quando l’uomo, frequentatore abituale del territorio, aveva deciso di fare un tuffo, per poi essere trascinato fuori dalla corrente, visto anche il moto ondoso increspato rispetto ai giorni precedenti.

Il malcapitato è riuscito ad attirare l’attenzione dei bagnanti con la figlia che non ha esitato a tuffarsi in acqua così come il bagnino dell’adiacente struttura balneare. Nel frattempo, sono stati stati allertati i sanitari del 118, intervenuti sul posto con un’ambulanza della Valcalore di Santa Maria di Castellabate ed un’automedica della Croce Bianca di Salerno. Lo sfortunato protagonista è stato stabilizzato e portato per accertamenti all’ospedale di Vallo della Lucania, ma non sarebbe in pericolo di vita. Fonte stiletv

