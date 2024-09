MONTECORICE, DISAVVENTURA PER UN ANZIANO

Scivola sullo scalo di alaggio e batte violentemente con la testa a terra, per poi finire in mare. Protagonista della disavventura, avvenuta oggi pomeriggio sul lungomare di Agnone Cilento, a Montecorice, è un 75enne del posto. L’anziano, prontamente aiutato dalla moglie e da alcuni bagnanti, è stato riportato sul molo, dove poi sono giunti un’unita della guardia medica, i sanitari della Valcalore di Santa Maria di Castellabate ed un’automedica della Croce Rossa di Capaccio Paestum. L’uomo è stato dapprima medicato in loco e poi condotto in ospedale, a Vallo della Lucania, per ulteriori accertamenti. L’uomo, seppure ha riportato un trauma a seguito della caduta, non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Montecorice. Fonte stile tv

