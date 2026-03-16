17 Marzo 2026

MONTECORICE,FIDANZATI FINISCONO IN UN BURRONE ENTRAMBI MORTI

admin 16 Marzo 2026

La loro auto ha sfondato il guardrail ed è precipitata in un dirupo per circa duecento metri, finendo sugli scogli sotto la strada che costeggia il mare. È morta così, nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 marzo, una giovane coppia di fidanzati: Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Magliocco, 24enne. Lo schianto in una strada stretta e impervia del Cilento, nel territorio di Montecorice, in provincia di Salerno. I due ragazzi erano a bordo di una Volkswagen Polo che si è scontrata frontalmente, dopo una curva con un furgone Citroen guidato da un pasticciere di 42 anni che stava rientrando a casa. 

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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