Tragedia a Montecorvino Rovella. Una 33enne è stata trovata nella mattinata di oggi, lunedì 19 agosto, priva di vita. Era mamma di tre bambini piccoli.

Sul posto sono intervenute l’automedica del Vopi di Pontecagnano e un’ambulanza della Croce Verde di Battipaglia e successivamente i carabinieri della stazione locale per gli accertamenti del caso

Per stabilire le cause del decesso non si esclude che possa essere richiesta l’autopsia.

