MONTECORVINO PUGLIANO DISTRUTTA DAL DOLORE

Una tragedia stradale ha colpito la provincia di Salerno questa mattina, 22 dicembre, lungo l’autostrada del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Pontecagnano e Montecorvino. Antonio D’Arcangelo, 24 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava viaggiando a bordo della sua Smart quando l’auto è andata in panne. Nonostante fosse riuscito ad accostare sulla destra, una BMW con a bordo una coppia non ha potuto evitare l’impatto, che è stato violentissimo. Antonio è deceduto sul colpo, mentre i due occupanti della BMW hanno riportato ferite lievi.

CORDOGLIO DELLA COMUNITÀ

Profondo dolore è stato espresso dal sindaco di Montecorvino Pugliano, Alessandro Chiola:

“La nostra comunità piange la prematura scomparsa di Antonio D’Arcangelo, nostro caro concittadino, vittima di un tragico incidente stradale. In momenti come questi, le parole sembrano insufficienti per esprimere il dolore e il vuoto che una perdita così improvvisa lascia in tutti noi. A nome mio, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza, desidero esprimere la più sentita vicinanza alle famiglie D’Arcangelo-Montella, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo”, ha dichiarato.

TRAFFICO BLOCCATO PER ORE

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli uomini della Polizia Stradale, un’ambulanza del 118 e i tecnici dell’Anas. I soccorsi per il giovane si sono rivelati inutili. Il traffico è rimasto bloccato per alcune ore per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli.

La scomparsa di Antonio D’Arcangelo lascia un vuoto incolmabile nella comunità di Montecorvino Rovella, unita nel dolore per questa tragica perdita.

