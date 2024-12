MONTECORVINO PUGLIANO, INVESTITA UNA BAMBINA DI 6 ANNI

Pomeriggio di apprensione ieri a Montecorvino Pugliano per un grave incidente verificatosi nei pressi dell’Ufficio Postale. Una bambina di 6 anni è stata investita da un’auto in transito per cause ancora da accertare.

Sul luogo sono immediatamente intervenuti i sanitari del Vopi, che hanno prestato i primi soccorsi alla piccola. La bambina ha riportato un trauma cranico e una sospetta frattura del femore, lesioni che hanno richiesto un rapido trasferimento all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno a bordo di un’ambulanza.I Carabinieri della stazione di Pontecagnano hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La comunità di Montecorvino Pugliano è scossa dall’accaduto e si stringe attorno alla famiglia, in attesa di notizie sulle condizioni della piccola.

admin Sergio Vessicchio

