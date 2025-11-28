29 Novembre 2025

MONTECORVINO PUGLIANO, SEQUESTRO BOTTI DUE ARRESTI

admin 28 Novembre 2025

Operazione dei Carabinieri nella notte tra martedì e mercoledì, quando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Battipaglia hanno arrestato due uomini, identificati come Antonello Palmieri e Alberto Falivene per “detenzione illegale di esplosivi/ artifici pirotecnici” ., con l’accusa di detenzione illegale di esplosivi e artifici pirotecnici.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due viaggiavano a bordo di un furgone quando sono stati fermati per un controllo alla circolazione stradale. La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di scoprire un ingente quantitativo di materiale esplosivo: circa 120 chilogrammi di artifizi pirotecnici non convenzionali, conservati senza alcuna autorizzazione.

Data la natura e la potenziale pericolosità del carico, sul posto è intervenuta l’Aliquota Artificieri e Antisabotaggio del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, incaricata della messa in sicurezza degli esplosivi.

I due indagati sono stati condotti in caserma per gli accertamenti di rito e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Indagini in corso per chiarire provenienza e destinazione del materiale sequestrato.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

NOCERA SUPERIORE, 29ENNE SOTTO MISURA CAUTELARE PER MALTRATTAMENTI ALLA MOGLIE

admin 28 Novembre 2025

ORDIGNO DAVANTI A UN CONDOMINIO A OGLIARA: EVACUATO L’EDIFICIO E INTERVENTO DEGLI ARTIFICIERI

admin 28 Novembre 2025

PAURA A SALERNO: CEDE GRIGLIA DEL MARCIAPIEDE, UNA DONNA PRECIPITA NEL VUOTO

admin 27 Novembre 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

violenza-maltrattamenti-stalking

NOCERA SUPERIORE, 29ENNE SOTTO MISURA CAUTELARE PER MALTRATTAMENTI ALLA MOGLIE

admin 28 Novembre 2025
ambulanza_generica_scritta-e1694967493792

SALERNO, PAURA SU CORSO VITTORIO EMANUELE: DONNA FERITA DA UN PACCO CADUTO DALL’ALTO

admin 28 Novembre 2025
CRONACA

MONTECORVINO PUGLIANO, SEQUESTRO BOTTI DUE ARRESTI

admin 28 Novembre 2025
agropoli

AGROPOLI OTTIENE 500MILA EURO PER LA RIMOZIONE DELLA POSIDONIA: INTERVENTI ANCHE SULLO STORICO ACCUMULO DELLA MARINA

admin 28 Novembre 2025
polizia-auto-controlli.jpg

ORDIGNO DAVANTI A UN CONDOMINIO A OGLIARA: EVACUATO L’EDIFICIO E INTERVENTO DEGLI ARTIFICIERI

admin 28 Novembre 2025