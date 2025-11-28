MONTECORVINO PUGLIANO, SEQUESTRO BOTTI DUE ARRESTI
Operazione dei Carabinieri nella notte tra martedì e mercoledì, quando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Battipaglia hanno arrestato due uomini, identificati come Antonello Palmieri e Alberto Falivene per “detenzione illegale di esplosivi/ artifici pirotecnici” ., con l’accusa di detenzione illegale di esplosivi e artifici pirotecnici.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due viaggiavano a bordo di un furgone quando sono stati fermati per un controllo alla circolazione stradale. La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di scoprire un ingente quantitativo di materiale esplosivo: circa 120 chilogrammi di artifizi pirotecnici non convenzionali, conservati senza alcuna autorizzazione.
Data la natura e la potenziale pericolosità del carico, sul posto è intervenuta l’Aliquota Artificieri e Antisabotaggio del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, incaricata della messa in sicurezza degli esplosivi.
I due indagati sono stati condotti in caserma per gli accertamenti di rito e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Indagini in corso per chiarire provenienza e destinazione del materiale sequestrato.