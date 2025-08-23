MONTECORVINO ROVELLA, ARRESTATO CHRISTIAN PERSICO L’AUTORE DEL FEMMINICIDIO

Le forze dell’ordine hanno rintracciato Christian Persico, l’uomo di 36 anni autore del femminicidio di Tina Sgarbini, la quarantasettenne trovata senza vita oggi, sabato 23 agosto, nella sua abitazione di Montecorvino Rovella, nel Salernitano.

La relazione nel 2016 con Tina Sgarbini

I due avevano avviato una relazione nel 2016 e non è chiaro se ancora stessero insieme. L’uomo, secondo quanto si appreso, si trovava ancora a Montecorvino Rovella. Erano stati i parenti del compagno della donna a rivolgersi ai carabinieri. Non riuscivano a mettersi in contatto con la coppia e così si sono rivolti ai militari.

Tina “Assunta” Sgarbini lascia tre figli avuti da una relazione precedente. Secondo una prima ricostruzione ancora da confermare, la donna sarebbe stata strangolata al termine di un violento litigio.

L’uomo è stato portato in caserma per accertamenti. La sua posizione è ora al vaglio della procura di Salerno, che coordina le indagini.

Il padre di Tina Sgarbini al Tg1: “Lei lo aveva cacciato di casa”

“Lei l’ha cacciato fuori secondo me perché non lavorava, si presentava a casa faceva tutti i comodi suoi. Mia figlia a un certo momento dice tu te ne devi andare da qua e l’avrebbe cacciato pure, purtroppo non si può tenere una persona che non serve in casa”. Lo ha detto, ai microfoni del Tg1 Rai, Antonio Sgarbini, il padre di Tina, la donna uccisa nel Salernitano, parlando di Christian Persico, che dal 2016 aveva una relazione con la donna e che è stato poco fa rintracciato dai carabinieri.

La segnalazione di un cittadino fa scattare l’arresto

Secondo quanto si apprende, sarebbe stata determinante la segnalazione di un cittadino che lo ha visto per strada e ha dato l’allarme. Si trovava in zona San Pietro, poco distante dall’abitazione del delitto. Lo stesso luogo dove la telecamera di un impianto di videosorveglianza lo aveva immortalato alle 4 di notte.

Una volta giunti sul posto, i carabinieri lo hanno ammanettato e l’uomo non avrebbe opposto resistenza. I militari hanno sentito persone a conoscenza dei fatti, proprio per delineare con maggiore precisione quanto potrebbe essere accaduto questa mattina o durante la notte. Anche i social dei due vengono scandagliati, per poter avere indicazioni sul possibile movente.

