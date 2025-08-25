MONTECORVINO ROVELLA, LA LETTERA DELL’ASSASSINO

«Il dolore è troppo grande, questa cosa non l’avrei mai accettata». Christian Persico, muratore 36enne, nella lettera che la lasciato ai propri genitori, sostiene che Tina Sgarbini, sua compagna dal 2016 con la quale aveva rotto da qualche mese e che ha soffocato a Montecorvino Rovella con la pellicola trasparente per alimenti dopo un litigio culminato in colluttazione, l’avesse tradito.

Sempre su quel foglio prega i genitori: «non ammalatevi per me» e fornisce disposizioni rispetto a ciò che avrebbero dovuto fare in seguito alla sua morte. «Crematemi», chiede e rivela anche dove sono i suoi risparmi per le spese del funerale.

Insomma, disposizioni precise, un racconto tutto sommato “lucido” e soprattutto una perizia rigorosa nel ribadire ai genitori il «dispiacere per il male che ho creato». «Ho perso la testa» tenta forse di giustificarsi. Poi lascia intendere un suicidio che non avverrà.

