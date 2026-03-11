MONTECORVINO ROVELLA, NELLA FRAZIONE GAURO RONDA DA SCACCO AD UNA BANDA DI LADRI DI APPARTAMENTO

L’allarme è scattato intorno alle 19,30 di martedì 10 marzo quando una signora ha notato due persone che cercavano di entrare in casa da una finestra. A quel punto, spaventata, la signora di mezza età , ha urlato forte e le sue grida hanno attirato l’attenzione dei vicini e di altre donne a quell’ora in casa. Gauro è una frazione di circa 1000 abitanti a nord di Montecorvino Rovella.

Qui gli abitanti già da qualche anno si sono formati in ronde per contrastare il triste fenomeno dei topi di appartamento. E quindi ci è voluto poco per trasformare l’allarme lanciato dalla donna in un assalto alla diligenza. In pochi minuti la ronda formata da tutte persone del posto tra operai, cacciatori e gente comune, ha preso di mira il gruppo di banditi anche con sofisticati oggetti di riconoscimento come gli ultrasuono, erano 3, i quali non hanno potuto entrare nelle stanze della casa della donna e si sono dati alla fuga braccati dai Gauresi. Erano a piedi e forse un auto li aspettava nelle campagne a valle e si sono diretti verso zona Pezze. La ronda li ha seguiti fino ad un certo punto ma si sono dileguati nei terreni prima di far perdere le proprie tracce. L’ennesimo episodio denota come la gente a Gauro vive sul ci va là e anche nella paura e che il fenomeno già attivo da qualche anno è tutt’altro che finito come si evince da questo episodio. Sono stai informati subito i carabinieri di Montecorvino Rovella. L’autodifesa dell’area rimane un baluardo molto importante sul quale i cittadini di Gauro puntano. L’allerta rimane e la gente ha comunque paura.

