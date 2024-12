MONTECORVINO ROVELLA, RESTI UMANI TROVATI DA OPERAI S’INDAGA

Macabro ritrovamento a Montecorvino Rovella,

mercoledì scorso: durante dei lavori, in località Incassata, alcuni operai hanno scovato un teschio umano e vari frammenti ossei. Sul posto, i carabinieri e la Polizia Municipale: sono scattati, dunque, i sigilli per l’area per avviare le indagini.

I resti ossei sono stati condotti presso l’ospedale di Battipaglia per gli accertamenti del caso. L’esame del Dna potrebbe fornire elementi utili per l’identificazione della vittima.

