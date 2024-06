MONTECORVINO ROVELLA, TRAGEDIA NELLA FRAZIONE MACCHIA UOMO MUORE SCHIACCIATO DAL TRATTORE

Aveva 65 anni l’uomo trovato senza vita questa mattina da un suo operaio. Mario D’Elia, titolare, a Montecorvino Rovella, di Elettromeccanica, una ditta che ripara impianti elettrici industriali, aveva approfittato della giornata di festa per arare il proprio il terreno nei pressi dell’azienda . La tragedia sarebbe avvenuta ieri mattina. A trovare il cadavere schiacciato dal trattore, è stato un operaio arrivato in azienda stamane per prendere servizio.

Nonostante il momento di panico, è stato proprio il dipendente a lanciare l’allarme, ma all’arrivo delle ambulanze del Vopi, inviate dalla centrale operativa del 118, non c’era più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri, la polizia municipale e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. Nel giro di pochi minuti sono arrivati familiari, amici e conoscenti increduli di fronte a una tragedia del tutto inaspettata. Mario D’Elia non era sposato e non aveva figli. La salma, dopo l’ispezione cadaverica eseguita sul posto, è stata riconsegnata ai familiari per il funerale.

