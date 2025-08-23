MONTECORVINO ROVELLA,SANGUINOSO FEMMINICIDIO L’EX AMMAZZA TINA SGARBINI È FA PERDERE LE TRACCE

L’ha strangolata durante una lite. Poi è fuggito, facendo perdere le tracce. Il femminicidio questa mattina in località Votraci a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. A perdere la vita una donna di 47 anni, Assunta “Tina” Sgarbini, che sarebbe stata uccisa dall’ex compagno – di 36 anni – al culmine dell’ennesima discussione tra i due. Causata dalla continua richiesta dell’uomo di ricucire il rapporto tra i due per una relazione interrotta da poco tempo.

Il corpo senza vita della 47enne è stato ritrovato nella sua abitazione. I carabinieri sono sulle tracce dell’ex compagno Christian Persico, 36 anni, mentre la Procura di Salerno sta coordinando le indagini. Si sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio. Le ricerche dell’uomo – che ha anche lasciato una lettera alla madre prima di fuggire, nella quale chiede scusa per quanto fatto – sono allargate a tutta la provincia. Anzi proprio dopo aver ritrovato il biglietto con scritto: «Ho fatto una cavolata», i suoi familiari hanno chiamato i carabinieri. Mentre tutta l’area dove è stato commesso l’omicidio, in via monsignor Franchini, è stata transennata per ore.

«Ci stringiamo intorno alla famiglia di Tina – ha detto il sindaco Martino D’Onofrio – tutti la conoscevano con questo nome, anche se all’anagrafe era Assunta. Ci lascia una mamma di tre figli di cui uno di 24 anni (gli altri di 18 e 21 n.d.r.) avuti da una precedente relazione». Poi aggiunge: «Non ci sono mai giunte segnalazioni da parte della coppia. Siamo frastornati da quanto accaduto».

Intanto, nel pomeriggio, il corpo di Tina Sgarbini è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Eboli e l’abitazione è stata posta sotto sequestro. Ed è stato riferito che la cella del cellulare di Persico è stata agganciata a Occiano, frazione di Montecorvino Rovella. Alle 16.45 di lui nessuna traccia. Si rincorrono notizie false sul suo ritrovamento, alcune lo davano anche per morto suicida ma al momento questa notizia è stata smentita mentre proseguono le ricerche a cui stanno partecipando anche i gruppi della protezione civile.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...