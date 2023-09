MONTESANO, CERVO INVESTITO ED UCCISO

Un cervo è stato investito ed ucciso questa mattina tra Montesano e Casalbuono a sud di Salerno sulla strada statale 19. Il povero animale, un maschio di giovane età, è stato preso in pieno da un pullman. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i sanitari del 118 di Padula in via precauzionale ed il personale di Anas

. La carcassa del povero animale è stata recuperata dai veterinari dell’#ASL. Nessuna conseguenza, a parte lo spavento, per l’autista ed i passeggeri del bus.

Sono diversi gli animali selvatici presenzi nella zona del Cervati, un patrimonio faunistico straordinario da tutelare con le autorità competenti che invitano chi è alla guida a prestare la massima attenzione.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...