Morti sul lavoro, De Luca (Filca Cisl Basilicata): “Ennesima vittima sul posto di lavoro. Si fermi questa mattanza e si adotti il Piano per la Sicurezza”

“L’ordinaria frequenza con cui si consumano ormai gli infortuni sul posto di lavoro, con un numero sempre più crescente di vittime, non è più tollerabile. L’ultimo caso in ordine di tempo, nella nostra Regione, è quello dell’operaio di 46 anni dello stabilimento della C&P Costruzioni e prefabbricati S.r.l. di Francavilla inSinni, che è morto dopo giorni di agonia in ospedale”. Lodicono, in una nota congiunta, il reggente della Filca CislBasilicata, Ottavio De Luca e il responsabile della Filca Cisl Basilicata, Angelo Casorelli, che hanno aggiunto: “Siamo attoniti e sgomenti soprattutto per il silenzio assordante delle istituzioni, che non possono più restare inermi di fronte a questa mattanza, che continua a mietere vittime.

Ci auguriamo che venga fatta presto luce su quanto accaduto e che si individuino le responsabilità di questa tragedia, che si poteva certamente evitare. I dati sugli infortuni sul lavoro -continua la nota- sono sempre più preoccupanti, per questo ribadiamo la necessità di intensificare i controlli nelle imprese perché non si può mettere a rischio l’incolumità di padri di famiglia, che perdono la vita per mancanza di sicurezza. Non è più accettabile poi l’indifferenza dichi ha il dovere di preservare la tutela dei lavoratori. Occorre intervenire al più presto per arginare il fenomeno drammatico degli infortuni e delle malattie professionali, così come anche delle conseguenze di danno derivanti dalle inadeguate condizioni di lavoro. Serve un impegno sinergico da parte di tutti – conclude la nota – per questo rilanciamo ancora una volta la proposta condivisa da tutti i sindacati di siglare un nuovo patto per la salute e la sicurezza, che contenga una linea efficace di intervento e che contempli alcuni punti cardine che abbiamo più volte individuato, ovvero una formazione adeguata, più ispettori, la regolarità contrattuali e la legalità a tutto campo”.