Aveva nascosto un gran numero di banconote nei fustini del detersivo in polvere per il bucato e tra sapone shampoo per l’igiene personale. Questo stratagemma non è servito ad un cittadino inglese, di origine albanese, in viaggio fra Italia e Svizzera, per sfuggire ai controlli di frontiera. I militari della guardia di finanza di Ponte Chiasso ed i funzionari dell’Agenzia delle Dogane lo hanno subito scoperto. I finanzieri hanno fermato l’auto dell’uomo durante i controlli quotidiani per contrastare il traffico illecito di valuta ed altri materiali. L’automobilista, che viaggiava da solo, alle classiche domande di rito su eventuali merci o denaro da dichiarare, ha risposto negativamente. Nonostante ciò, i militari non sono rimasti convinti ed hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito del carico che l’uomo trasportava nel bagagliaio, nel quale aveva caricato numerosi scatoloni contenenti detersivi ed altri prodotti per la pulizia ed hanno scoperto, in mezzo alla polvere per lavare la biancheria, sacchetti contenenti decine di banconote, in particolare valuta inglese, di diverso taglio, per un valore di 38.400 sterline, pari a circa 45.000 euro. Altro denaro era stato occultato anche all’interno delle confezioni per i prodotti per la pulizia e l’igiene personale, ed anche nel vano porta batterie di un aspiratore. La normativa in vigore, impone l’obbligo di dichiarare il denaro trasportato qualora la somma superi i 10.000 euro e, quindi, all’automobilista è stata contestata la violazione di quanto stabilito dalle leggi. Accertata la violazione, per l’irregolarità commessa, il cittadino inglese in questione ha pagato immediatamente il 15% del denaro che avrebbe dovuto dichiarare, e cioè una somma pari a 5.300 euro. Guido Honorati Broggi