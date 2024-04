NOCERA, AUTO PRENDE FUOCO E SI SCHIANTA DONNA SALVA

Nel pomeriggio di ieri una Fiat Panda ha improvvisamente preso fuoco. Alle 14.45, infatti, la Sala Operativa dei caschi rossi è stata contattata per l’incendio di un’auto in viale San Francesco a Nocera Inferiore. La conducente è riuscita ad uscire dal veicolo ma l’automobile ha terminato la sua corsa contro un albero. Sul posto i caschi rossi del distaccamento di Nocera che hanno domato il rogo e messo in sicurezza la zona

