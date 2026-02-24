24 Febbraio 2026

NOCERA INFERIORE, CAMION FA RETROMARCIA E TRAVOLGE UCCIDENDO CARMINE ALBERO

admin 24 Febbraio 2026

Ennesima tragedia sul lavoro in provincia di Salerno. Un giovane operaio di 24 anni, Carmine Albero, ha perso la vita  a Nocera Inferiore dopo essere stato investito da un camion in retromarcia all’interno di un cantiere.

L’incidente si è verificato intorno alle 10 in un cantiere situato in via Fiano, a Nocera Inferiore. La vittima, Carmine Albero, originario di Sarno, era impegnato nelle attività lavorative quando, secondo le prime informazioni raccolte, sarebbe stato travolto da un mezzo pesante in fase di retromarcia.

L’impatto non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La notizia ha rapidamente fatto il giro della comunità locale, lasciando sgomento e dolore. Si tratta dell’ennesimo incidente mortale sul lavoro che riaccende i riflettori sul tema della sicurezza nei cantieri e sulla necessità di rafforzare controlli e misure di prevenzione.

